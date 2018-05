Дебютировал безрамочный смартфон ASUS Zenfone Live L1 (ZA550KL)

5.5-дюймовый смартфон ASUS Zenfone Live L1 (ZA550KL) представлен официально. Аппарат вышел в двух вариантах: один с Android 8.1 Oreo, а другой с Android Go на борту. Стандартная версия ASUS Zenfone Live L1 оснащена 13-мегапиксельным фотомодулем с апертурой f/2.0 и PDAF-автофокусом. Для Android Go версии будет камера попроще, 8 МП. Емкость устройств аккумулятора равна 3000 мА.ч. Стоимость стандартной версии ASUS Zenfone Live L1 составит около 100 долларов, а цена версии Android Go Edition пока не сообщается.