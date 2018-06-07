Дебютировал смартфон Moto Z3 Play с поддержкой Moto Mods. Гаджет получил 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 636, который объединяет восемь ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Qualcomm Adreno 509. В тыльной части расположится сдвоенная 12-мегапиксельная камера. Разрешение фронтальной камеры — 8 млн пикселей. Емкость аккумулятора равна 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n и Bluetooth 5.0. Оценивается аппарат в 500 долларов США.