Дебютировала новая версия телефона Nokia 3310

Дебютировала 4G-версия телефона Nokia 3310. Смартфон оснастили 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 320 * 240 точек. Объём встроенной памяти составит 512 Мбайт. Дополнительно можно установить карту microSD вместимостью до 64 Гбайт. Питание аккумулятора обеспечивает батарея ёмкостью на 1200 мА.ч. Предусмотрен адаптер Bluetooth 4.0, порт Micro-USB и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Предлагаться аппарат Nokia 3310 будет в различных вариантах цветового исполнения. О стоимости новинки Nokia 3310 пока не сообщается.