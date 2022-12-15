DeepCool представила уникальные новинки под Новый год

Совсем скоро уже Новый год — пора праздников, подарков, ёлки, снега и не только. И в честь данного события, чтобы у вас была возможность поднять себе настроение и насладиться атмосферой сказки, компания DeepCool официально представила новую линейку устройств, созданную исключительно для России и в честь зимних праздников. Например, пользователи имеют возможность купить корпус CH510 Limited, который выглядит очень стильно, оборудован тематической панелью на фронтальной стороне и поддерживает установку систем жидкостного охлаждения с радиатором на 360 мм. Выглядит корпус более чем привлекательно, внутри много пространства для установки комплектующих и прокладки кабелей, плюс такого корпуса просто ни у кого больше не будет.

Кроме того, производитель представил сразу две системы охлаждения для процессора, которые позволяют эффективно охлаждать систему и при этом приносить удовольствие от визуальной составляющей. Речь про воздушную башню AK620 Limited, например, которая представлена с двумя раздельными радиаторами, шестью тепловыми трубками и вентиляторами диаметром 120 мм. Отличное решение для любого процессора, но если вам кажется, что этого недостаточно, то стоит посмотреть в сторону СЖО LS720 Limited — это система охлаждения на три секции с RGB-подсветкой, которой можно управлять при помощи специального программного обеспечения. Если ещё не знаете, что подарить себе любимому на Новый год, то стоит посмотреть в сторону этих новинок.