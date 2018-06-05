DeepCool представили корпус MATREXX +55 / 70/75 на Computex 2018

MATREXX - компактная серия ATX корпусов для ПК, поддерживающая материнские платы формата E-ATX. Эта серия представляет собой идеальную интеграцию минималистичного строгого дизайна, стеклянных панелей и RGB-освещения для обеспечения уникального визуального эстетического ощущения. Его внутренние отсеки обеспечивают отличную расширяемость и совместимость. Кроме того, блестящая адресная система RGB освещения поддерживает управление материнскими платами с RGB SYNC и ручного управления с помощью кнопок. Закаленного стекла на передней и всей левой боковой панели выполнены в матовом стиле, который вместе со встроенной системой RGB освещения позволяет пользователям отображать ключевые элементы их системы.
MATREXX 70: $ 59,99 USD
MATREXX 75: $ 89,99 USD
Копуса будут доступны в сентябре 2018 года
ДоступностьMATREXX 55: $ 39,99 USD
MATREXX 70: $ 59,99 USD
MATREXX 75: $ 89,99 USD
Копуса будут доступны в сентябре 2018 года
|
|
MATREXX 55
|
MATREXX 70
|
MATREXX 75
|
Длина
|
439mm
|
493mm
|
492mm
|
Ширина
|
210mm
|
200mm
|
220mm
|
Высота
|
480mm
|
509mm
|
510mm
|
Крепление боковых панелей
|
Винты
|
Винты
|
Слайд
|
Максимальная длина радиатора спереди
|
280/360mm
|
280/360mm
|
280/360mm
|
Максимальная длина радиатора сверху
|
240/280mm
|
280/360mm
|
280/360mm
|
Максимальная длина радиатора снизу
|
N/A
|
N/A
|
240mm(Using short PSU)
|
Максимальная длина материнской платы
|
330mm
|
280mm
|
330mm
|
Максимальная длина видеокарты
|
370mm
|
380mm
|
390mm
|
SSD
|
3
|
3
|
4
|
HDD
|
2
|
2
|
2
|
SLOT
|
7
|
7
|
8