DeepCool представили корпус MATREXX +55 / 70/75 на Computex 2018

MATREXX - компактная серия ATX корпусов для ПК, поддерживающая материнские платы формата E-ATX. Эта серия представляет собой идеальную интеграцию минималистичного строгого дизайна, стеклянных панелей и RGB-освещения для обеспечения уникального визуального эстетического ощущения. Его внутренние отсеки обеспечивают отличную расширяемость и совместимость. Кроме того, блестящая адресная система RGB освещения поддерживает управление материнскими платами с RGB SYNC и ручного управления с помощью кнопок. Закаленного стекла на передней и всей левой боковой панели выполнены в матовом стиле, который вместе со встроенной системой RGB освещения позволяет пользователям отображать ключевые элементы их системы.

Доступность

MATREXX 55 MATREXX 70 MATREXX 75 Длина 439mm 493mm 492mm Ширина 210mm 200mm 220mm Высота 480mm 509mm 510mm Крепление боковых панелей Винты Винты Слайд Максимальная длина радиатора спереди 280/360mm 280/360mm 280/360mm Максимальная длина радиатора сверху 240/280mm 280/360mm 280/360mm Максимальная длина радиатора снизу N/A N/A 240mm(Using short PSU) Максимальная длина материнской платы 330mm 280mm 330mm Максимальная длина видеокарты 370mm 380mm 390mm SSD 3 3 4 HDD 2 2 2 SLOT 7 7 8

MATREXX 55: $ 39,99 USDMATREXX 70: $ 59,99 USDMATREXX 75: $ 89,99 USDКопуса будут доступны в сентябре 2018 года