Deepcool CL500 4F AP выглядит интересно

Официально представлен новый компьютерный корпус Deepcool CL500 4F AP, который выглядит весьма интересно и современно — ровные панели, серебристый цвет и прочие тонкости делают продукт весьма интересным приобретением. При этом стоит сказать, что в комплекте с устройством идет достаточно продвинутая система охлаждения — четыре вентилятора, которые еще и подсвечиваются. Благодаря этому корпус получает весьма приличное охлаждение, и компоненты системы будут продуваться очень даже хорошо даже в том случае, если вы не будете использовать дополнительные элементы. Стоимость продукта для рынка России пока что не названа, но это временно — вскоре производитель объявит ее. И мы надеемся, что Deepcool CL500 4F AP будет доступным.