Deepcool Macube 310 в двух вариантах

2019-09-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Deepcool Macube 310; [98]
Представлен новый компьютерный корпус Deepcool Macube 310, который выглядит крайне привлекательно и стильно. Разработчики продукта решили отказаться от ненужных декоративных элементов и представили более классический корпус. На боковой панели устройства размещена стеклянная панель, сквозь которую вы можете наблюдать за стильной начинкой вашего компьютера. На фронтальной панели ничего удивительного нет, плюс на верхней панели вполне строгая перфорация для выхода воздуха. Внутри очень много места для сборки вашего игрового или рабочего монстра. Потенциальному покупателю предлагают корпус в белом и черном варианте, так что у вас всегда будет возможность посмотреть, выбрать и получить продукт, который вам нравится больше.


Комментарии и отзывы Deepcool Macube 310
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