Deepcool анонсировала механическую игровую клавиатуру KG722 65%

Deepcool анонсировала механическую игровую клавиатуру KG722 в компактном форм-факторе 65%.

Ее размеры: 31 см x 10,16 см x 3,9 см (ШxГxВ) с 68-клавишной раскладкой, стоит отметить, что буквы напечатаны вдоль передней стороны колпачков клавиш, а не сверху, как мы привыкли видеть. Модель имеет встроенную RGB-подсветку. Deepcool KG722 использует механические переключатели Gateron RGB Red. Клавиатура обеспечивает частоту опроса USB 1000 Гц и время отклика 12 мс.

Другие функции включают в себя 32 КБ встроенной памяти для хранения макросов и профилей подсветки. Комплектуется модель кабелем 1,8 м с оплеткой, который поддерживает подключение как через USB типа A, так и через порт C.

Цену клавиатуры KG722, Deepcool не раскрывает.
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