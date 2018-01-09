Deepcool выпускает ARK 90

НОВЫЙ ARK 90 был разработан, чтобы упростить установку решений для водяного охлаждения DIY в корпус, в которую можно установить материнскую плату E-ATX и широкий диапазон вариантов монтажа для охлаждающих компонентов. Специально разработанная внешняя прозрачная водопроводная труба с мониторингом потока на передней панели позволяет четко видеть динамический расход хладагента.

Секции закаленного стекла на верхней, передней панели и всей левой боковой панели имеют текстуру черного обсидиана и вместе со встроенной системой освещения RGB позволяют пользователям отображать ключевые элементы их системы. И верхняя, и передняя панели имеют специальную функцию. НОВЫЙ ARK 90 - это идеальная интеграция экстремального минималистского дизайна, нескольких стеклянных панелей и RGB-освещения для доставки решения с уникальной визуальной эстетикой, особенно улучшенная в Electro Limitred Edition.