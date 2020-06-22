Deepcool выпустила DQ750-M-V2L WH

Компания Deepcool официально представила свой новый блок питания, который выполнен в белом корпусе и может похвастаться гарантией десять лет. Модель получила название DQ750-M-V2L WH и это то устройство, которое может порекомендовать абсолютно всем и каждому, кто только хочет приобрести устройства на длительное время. Конечно, нужно понимать, что такой блок питания стоит довольно дорого, но зато вы получаете как минимум десять лет активного использования БП в любых нагрузках и условиях. Это очень крутая новинка, которую точно можно порекомендовать для приобретения всем, кто собирает себе компьютер и планирует получить максимум надежности. Стоимость для нашего рынка пока что не названа, но вскоре продукт появится и у нас.

Комментарии и отзывы Deepcool DQ750-M-V2L WH
Обзоры:
Обзор Baseus GaN (BS-E915). Трехпортовый блок питания с мощностью 65WОбзор Baseus GaN (BS-E915). Трехпортовый блок питания с мощностью 65W
Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питанияОбзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питания
Лучшие блоки питания для игрового ПК 650 Вт. Corsair RM650 650W (CP-9020194)Лучшие блоки питания для игрового ПК 650 Вт. Corsair RM650 650W (CP-9020194)
Новости:
Deepcool анонсировала модульные блоки питания GamerStorm DQ-M

Блоки питания компании Deepсool GamerStorm DQ-M представлены в разных конфигурациях, предлагая мощность 6...
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse

Вопрос стоимости сейчас стоит остро и при самостоятельной сборке ПК. Как нельзя актуальны становятся моде...
Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем хранения

Тестируемый сегодня ИБП Eaton 5PX1500i Rt2u не ориентирован на массовый сегмент. Основное применение – ус...
Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолейОбзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Лучшие наушники для спорта. Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)Лучшие наушники для спорта. Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор National NH-VC1852. Циклонный пылесосОбзор National NH-VC1852. Циклонный пылесос
3D-карта AMD Radeon Pro VII получит 16 Г...
3D-карта AMD Radeon Pro VII получит 16 ГСетевые источники раскрыли подробности о видеокарте AMD Radeon Pro VII, которая будет представлена сегодн...
Huawei объявила дату презентации нового ...
Huawei объявила дату презентации нового Компания Huawei объявила дату презентации нового смарт-телевизора линейки Vision. ...
Новая функция Facebook позволит очистить...
Новая функция Facebook позволит очиститьFacebook внедряет новую функцию, которая позволяет вам «следить за своим присутствием» в социальной сети...
Приключенческая игра Windbound доступна ...
Приключенческая игра Windbound доступна Приключенческая игра Windbound будет запущена 28 августа 2020 года на Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo ...
Noblechairs выпускает игровое кресло HER...
Noblechairs выпускает игровое кресло HERNoblechairs в партнерстве с компанией Bethesda выпускает игровое кресло HERO Fallout Vault-Tec Edition. П...
PlayStation 5 и Xbox Series X очень мощн...
PlayStation 5 и Xbox Series X очень мощнКрупные издатели видеоигр уже получили свои модели PlayStation 5 и Xbox Series X для разработки нового ко...
Huawei представила беспроводные наушники...
Huawei представила беспроводные наушникиСегодня беспроводные наушники являются обычным делом, а крупные производители мобильных устройств выпуска...
Moto G8 Power Lite получит ценник 190 ев...
Moto G8 Power Lite получит ценник 190 евСмартфон Moto G8 Power Lite получит 6.5 дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камер...
Смартфон iPhone 12 Pro без челки показал...
Смартфон iPhone 12 Pro без челки показалСетевые источники поделились первыми фотографиями iPhone 12 Pro, который на этот раз изображен без выреза...
Представлен монитор Dell Alienware AW252...
Представлен монитор Dell Alienware AW252Компания Dell представила игровой монитор Alienware AW2521H, главной особенностью которого стала частота ...
Гоночный симулятор Project CARS 3 готов ...
Гоночный симулятор Project CARS 3 готов Студия игр Slightly Mad Studios теперь под крылом компании Codemasters, известной своими гоночными симуля...
Enermax анонсирует новый корпус для ПК L...
Enermax анонсирует новый корпус для ПК LEnermax анонсировала новый корпус LIBLLUSION LL30 RGB выполненный в стиле минимализм. Корпус оснащается д...
Лучший геймпад для смартфона. Razer Raiju MobileЛучший геймпад для смартфона. Razer Raiju Mobile
Обзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторамиОбзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторами
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
Обзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информаторОбзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информатор
Обзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. Быстрая и надежная флешкаОбзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. Быстрая и надежная флешка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor