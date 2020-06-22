Deepcool выпустила DQ750-M-V2L WH

Компания Deepcool официально представила свой новый блок питания, который выполнен в белом корпусе и может похвастаться гарантией десять лет. Модель получила название DQ750-M-V2L WH и это то устройство, которое может порекомендовать абсолютно всем и каждому, кто только хочет приобрести устройства на длительное время. Конечно, нужно понимать, что такой блок питания стоит довольно дорого, но зато вы получаете как минимум десять лет активного использования БП в любых нагрузках и условиях. Это очень крутая новинка, которую точно можно порекомендовать для приобретения всем, кто собирает себе компьютер и планирует получить максимум надежности. Стоимость для нашего рынка пока что не названа, но вскоре продукт появится и у нас.