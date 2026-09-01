Новый блок питания Thermaltake AX 3200W с четырьмя портами 12 V-2x6

Компания Thermaltake анонсировала новый блок питания AX 3200W. Эта модель относится к категории полностью модульных устройств и создана для систем с очень высоким уровнем энергопотребления. В первую очередь новинка ориентирована на рабочие станции, где установлено несколько видеокарт, на локальные серверы, задействованные в задачах искусственного интеллекта, а также на другие конфигурации с экстремальной нагрузкой. Заявленная мощность устройства составляет 3200 Вт. На корпусе блока размещены четыре порта стандарта 12 V-2x6. В основе схемы лежит одноканальная линия с напряжением +12 В и высокой силой тока, что соответствует актуальным спецификациям ATX для питания графических ускорителей. Стоимость новинки на китайском рынке установлена в 4399 юаней, что эквивалентно примерно 654 долларам США. Производитель дает на этот блок питания десятилетнюю гарантию, что свидетельствует о расчете на долгосрочную эксплуатацию в профессиональной среде, а не на кратковременное использование для разовых экспериментов.

Устройство AX 3200W получило сертификат 80 Plus 230V EU Internal Platinum. Отдельно стоит обратить внимание на указание напряжения 230 В. Для достижения номинальной мощности блоку необходимо питание от сети с напряжением в диапазоне от 200 до 240 вольт. Обычная североамериканская сеть с напряжением 120 вольт не способна обеспечить безопасную работу устройства на полной мощности в 3200 Вт. Если система потребляет все 3200 Вт, то ток в цепи при напряжении 240 вольт превысит 13 ампер, и это без учета потерь при преобразовании энергии. Это значит, что вся цепочка электроснабжения — от автоматического выключателя до розетки, включая удлинители и распределительные блоки — должна быть рассчитана на такую нагрузку. Подключать данный блок питания через бытовой переходник или слабый удлинитель категорически не рекомендуется. Наличие четырех разъемов 12V-2x6 дает возможность запитать сразу несколько современных видеокарт NVIDIA или других ускорителей без использования большого количества устаревших кабелей PCIe. Тем не менее, правила подключения остаются строгими. Каждый коннектор должен быть плотно и до упора вставлен в гнездо. Кабели не должны иметь сильных перегибов в непосредственной близости от разъема. После транспортировки системного блока рекомендуется провести повторный осмотр и проверку всех соединений.

Для обычного игрового компьютера с одной мощной видеокартой блок питания на 3200 Вт не требуется. Более того, эксплуатация такого блока при малой нагрузке, которая значительно ниже его расчетного диапазона, может привести к снижению эффективности и работе вне зоны оптимального КПД. Для большинства энтузиастских сборок разумным выбором будет блок питания с мощностью от 850 до 1600 Вт. Спрос на блоки питания мощностью свыше 2000 Вт постепенно увеличивается. Причина кроется в росте популярности локальных ИИ-систем. Такие конфигурации часто включают в себя несколько графических процессоров, мощные многоядерные процессоры и большой объем оперативной памяти. Например, система с четырьмя видеокартами может потреблять более 2000 Вт только на графические ускорители, не считая остальных компонентов. Для полноценной оценки качества блока питания необходимы независимые тесты. В ходе таких испытаний проверяется стабильность выходных напряжений, уровень пульсаций, время удержания напряжения, шумовые характеристики, точность работы защит и температура кабелей. Наличие сертификата само по себе не гарантирует высокое качество всех электрических параметров устройства.