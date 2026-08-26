Пауэрбанк Baseus PicoGo AR11 оценили в 45 долларов

Компания Baseus пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделью PicoGo AR11, которая имеет ёмкость 20000 мАч. Новинка также характеризуется максимальной мощностью зарядки 100 Вт, выдвижным комплектным кабелем USB-C длиной 80 см, вторым съемным кабелем-ремешком длиной 25 см, разъемами USB-C и USB-A, поддержкой протоколов зарядки AVS, UFCS, USB PD, QC, AFC и PPS, режимом зарядки малым током, номинальной энергией 73 Втч (четыре литий-ионные ячейки ёмкостью по 5000 мАч с напряжением 14,6 В), зарядкой самого пауэрбанка мощностью 65 Вт, корпусом с габаритами 136:56:49,5 мм и массой 495 граммов, а также цифровым индикатором заряда и мощности. Цена аккумулятора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 45 долларов.

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