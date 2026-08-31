Вышел экстремальный блок питания SilverStone HELA 3000Rz мощностью 3000 Вт

Чтобы получить полные 3000 Вт, на вход необходимо подавать переменное напряжение 200–240 В. Это ключевое условие: стандартная розетка на 120 В, распространенная в Северной Америке, не сможет безопасно обеспечить такую мощность. Перед установкой покупателям стоит проверить состояние проводки, тип вилки и общую схему электроснабжения. В некоторых случаях понадобится выделенная линия с повышенным напряжением. Блок имеет сертификат 80 Plus Platinum и оснащен 135-миллиметровым вентилятором на гидродинамическом подшипнике. Глубина корпуса достигает 200 мм, поэтому совместимость с корпусом также нужно учитывать заранее. Производитель заявляет защиту от превышения тока, перегрузки по мощности, скачков напряжения, коротких замыканий и перегрева.
Хотя главная характеристика привлекает основное внимание, более значимым трендом является перенос требований к питанию, ранее характерных для дата-центров, в локальные рабочие станции для задач ИИ. Четыре мощных ускорителя в сумме могут потреблять свыше 2000 Вт без учета процессора, памяти и накопителей. Традиционные БП на 1600 Вт уже не справляются с такими конфигурациями. Таким образом, перед нами узкоспециализированное решение, а не совет по апгрейду игрового ПК. Эффективность при малой нагрузке, уровень шума и нагрев кабелей потребуют независимых проверок. SilverStone пока не объявила розничную цену, варианты вилок для разных регионов и точные сроки начала продаж.