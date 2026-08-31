Вышел экстремальный блок питания SilverStone HELA 3000Rz мощностью 3000 Вт

SilverStone пополнила ассортимент своих источников питания моделями экстремального класса, выпустив HELA 3000Rz — блок питания с полностью модульной конструкцией и заявленной мощностью 3000 Вт. Устройство ориентировано на профессиональные станции с несколькими видеокартами, серверы для обучения нейросетей и иные системы, где энергопотребление заметно превышает стандартные показатели. Уже сама цифра в 3000 Вт выделяет новинку на фоне обычных БП для домашних ПК. Даже топовые игровые сборки с GeForce RTX 5090, как правило, не приближаются к такому уровню потребления. Запас мощности здесь рассчитан на платформы с несколькими ускорителями, процессорами с большим числом ядер, большими массивами оперативной памяти и длительными вычислительными задачами. Блок соответствует стандартам ATX 3.1 и PCI Express 5.0. На корпусе установлено четыре разъема 12V-2x6, что позволяет напрямую подключать несколько современных карт без использования переходников старого образца. По заявлению SilverStone, каждый кабель 12V-2x6 способен передавать до 600 Вт, однако фактическая нагрузка должна рассчитываться с учетом суммарного лимита устройства и ограничений по отдельным линиям.

Чтобы получить полные 3000 Вт, на вход необходимо подавать переменное напряжение 200–240 В. Это ключевое условие: стандартная розетка на 120 В, распространенная в Северной Америке, не сможет безопасно обеспечить такую мощность. Перед установкой покупателям стоит проверить состояние проводки, тип вилки и общую схему электроснабжения. В некоторых случаях понадобится выделенная линия с повышенным напряжением. Блок имеет сертификат 80 Plus Platinum и оснащен 135-миллиметровым вентилятором на гидродинамическом подшипнике. Глубина корпуса достигает 200 мм, поэтому совместимость с корпусом также нужно учитывать заранее. Производитель заявляет защиту от превышения тока, перегрузки по мощности, скачков напряжения, коротких замыканий и перегрева.

Хотя главная характеристика привлекает основное внимание, более значимым трендом является перенос требований к питанию, ранее характерных для дата-центров, в локальные рабочие станции для задач ИИ. Четыре мощных ускорителя в сумме могут потреблять свыше 2000 Вт без учета процессора, памяти и накопителей. Традиционные БП на 1600 Вт уже не справляются с такими конфигурациями. Таким образом, перед нами узкоспециализированное решение, а не совет по апгрейду игрового ПК. Эффективность при малой нагрузке, уровень шума и нагрев кабелей потребуют независимых проверок. SilverStone пока не объявила розничную цену, варианты вилок для разных регионов и точные сроки начала продаж.
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