Defakto выпускает потрясающие минималистские часы Mitternacht

2018-11-03, Автор - Anna; Продукт - Defakto Mitternacht; [94]
В прошлом году Defakto выпустил ограниченное издание Stille Nacht в сотрудничестве с художником Фридерике Беллманом.

Часы Stille Nacht, были распродан в течение одной ночи. Теперь уникальные художественные часы снова появляются во втором, более темном издании. Mitternacht поставляется с развитыми конструктивными функциями, такими как новые люминесцентные часы и темный, матовый черный циферблат со светящимися галактиками и уникальными звездолетами ручной работы с аэрографом. Немецкая Mitternacht снова доступна как одноручная и двуручная версия - настраивается без дополнительной оплаты для левшей и правшей. Часы имеют 40-миллиметровый циферблат, сапфировое стекло и швейцарский механизм Ronda 712 Quartz. Продается по цене около 400 долларов.

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