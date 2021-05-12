Dell представила лучший монитор для работы

В последнее время из-за коронавируса и прочих неприятностей в мире большинство пользователей стало работать из дома — это удобнее, безопаснее и в определенных сферах деятельности даже эффективнее. И, соответственно, многие крупные производители стали выпускать больше различных устройств для того, чтобы предоставить пользователю возможность работать с комфортом. Среди таких устройств и монитор Dell P3222QE, который при разрешении 4К (3840 на 2160 точек) предоставляет потенциальному покупателю диагональю в 32 дюйма. Благодаря этому работать на компьютере будет достаточно приятно и легко, так как при большой диагонали дисплея пользователь получает весьма впечатляющий уровень эффективности. Но, естественно, лишь на двух преимуществах производитель не остановился.

Стоит отметить, что монитор может похвастаться яркостью в 350 кд/м2, чего предостаточно для работы в помещении. Если на экран монитора не будут падать прямые солнечные лучи, то устройство вполне справится с поставленной задачей даже без повышения яркости выше половины. При этом монитор оснащен портом USB Type-C с выходной мощностью до 60 Вт, чего будет предостаточно, чтобы вы могли, например, запитать от монитора ноутбук, смартфон или любую другую периферию. Это куда удобнее, чем использование сторонних зарядок, которые лишь мешают на рабочем столе. И, конечно, стоит похвалить монитор за высокое качество сборки и прочность подставки — это очень надежное решение.