Dell представила новые клавиатуры

2019-08-22, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Dell; [71]
Компания Dell на выставки Gamescom 2019 представила большое количество новых продуктов и также две новые клавиатуры Alienware.

Alienware AW510K - первая низкопрофильная клавиатура компании, в которой используются переключатели Cherry MX Red Low Profile, рассчитанные как минимум на 50 млн срабатываний. С индивидуально настраиваемой RGB-подсветкой. Клавиатура относится к механическому типу. Поддержка технологий N-Key Rollover и Anti Ghosting гарантирует корректное распознавание большого количества одновременных нажатий клавиш.

AW310K является более дешевой с механической клавиатурой, которая также использует переключатели MX Red Low Profile. На этой модели клавиши программируются, и можно управлять громкостью звука. Данная версия снабжена подсветкой белого цвета. Для неё также упомянуты функции Anti Ghosting и N-Key Rollover. Эта модель также должна быстро появиться на рынке, ее розничная цена составит 100 долларов. Обе новинки поступят в продажу 20 августа.

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