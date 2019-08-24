Dell представила новый изогнутый монитор - Alienware 34

На Gamescom 2019 звездой шоу был новый монитор Alienware 34 AW3420DW, обновленная версия его предшественника 2017 года, AW3418DW. В сравнении, оба экрана имеют много одинаковых основных функций, включая разрешение 3840 x 1440 пикселей, соотношение сторон 21: 9 и функциональность G-Sync. Модель 2019 года имеет лучшую яркость дисплея, новый дизайн и панель IPS с технологией Dell Nano Color.

Alienware 34 оснащен яркостью 350 нит, контрастностью 1000: 1 и частотой обновления 120 Гц. Экран также имеет кривизну 1900R, впечатляющий 98 % охват цветового пространства DCI-P3 и 134,5-процентный охват sRGB.

Новинка оснащена одним DisplayPort 1.2, одним входом HDMI 1.4, четырехпортовым концентратором USB 3.1 (Gen 1) с одним разъемом, поддерживающим Power Charge, и аудиоразъемами 3,5 мм. Монитор Alienware также будет предлагать 4-зонное освещение AlienFX RGB, включающее логотип, кнопку питания, заднюю светодиодную ленту и регулируемую подставку. Alienware AW3420DW будет доступен 28 августа и будет стоить $ 1499.