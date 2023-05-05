Dell представила новый стильный ноутбук XPS 13 Plus

Компания Dell сегодня анонсировала свой, возможно, самый яркий и необычный ноутбук — XPS 13 Plus. Да, новая модель выглядит очень похожей на прошлогоднюю — плоская клавиатура, функциональная строка LED и невидимая тактильная панель, заменяющая привычный трекпад, остались на месте. Но внутри нового ноутбука используется передовой процессор Intel 13-го поколения, в частности, судя по сайту Dell, речь идёт о достаточно мощном решении Core i7-1360P. Честно говоря, именно процессор был тем компонентом, который производителю нужно было заменить. XPS 13 Plus, который появился в 2022 году, был красивым, хорошо построенным устройством с отличным экраном, но он был громким и грелся слишком сильно, а также имел недостаточное время работы от батареи.

Это большие проблемы для тонкого и лёгкого ноутбука, но это также проблемы, которые более мощный процессор может потенциально исправить. XPS 13 Plus 2023 года по-прежнему будет использовать серию P от Intel, которая находится между ультрапродуктивной серией U и тяжёлой серией H. Однако Intel внёс важное изменение в серию P 13-го поколения, которое может сыграть на руку XPS 13 Plus. Производитель увеличил (почти вдвое, на самом деле) количество энергосберегающих ядер, доступных в этом поколении. Это означает, что мы можем ожидать большее время работы от батареи и, возможно, более тихие ноутбуки. Единственная конфигурация 13-го поколения, которую сейчас можно найти на сайте Dell в настоящее время, включает процессор Core i7-1360P. Также вы можете получить модель с 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 2 ТБ накопителя и экраном IPS с разрешением 1920x1200 пикселей.
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