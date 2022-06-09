Dell представила самый тонкий XPS 13

Стоит сразу отметить, что внешне новая модель 9315 похожа на модель 9310 с процессором 11-го поколения, которая дебютировала в 2020 году до того, как в прошлом году была добавлена опция OLED-дисплея, но различия должны проявиться, как только вы откроете гаджет и включите его. Dell заявляет, что в новом ноутбуке «удалены лишние декоративные элементы, улучшена отделка и материалы». Так что пользователь получает действительно качественный корпус из алюминия, при этом ноутбук сохраняет прочную конструкцию, а также прочную клавиатуру и трекпад, которые мы хвалили в 2020 году. Это очень интересный ноутбук, который предоставляет множество полезных функций и возможностей за вполне разумную цену, а это, скорее всего, понравится потенциальным покупателям.