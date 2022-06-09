Dell представила самый тонкий XPS 13

Сегодня Dell выпускает версию своего ноутбука XPS 13 2022 года, включающую в себя новейшие процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения, которые добавляют больше ядер и гибридную архитектуру, при этом заявляя, что новая версия является самой тонкой и легкой 13-дюймовой моделью XPS за всю историю. Новый ноутбук имеет толщину 13,9 мм и весит чуть больше килограмма по сравнению с толщиной предыдущего самого тонкого ноутбука в 14,8 мм. То есть на самом деле разница в толщине не такая уж и заметная, но это неплохой рекламный ход. И, что самое приятное, новый ноутбук XPS 13 доступен с сегодняшнего дня в США и Канаде по цене от 999 долларов с Windows 11 или 949 долларов за версию Developer Edition с Ubuntu 20.04.

Стоит сразу отметить, что внешне новая модель 9315 похожа на модель 9310 с процессором 11-го поколения, которая дебютировала в 2020 году до того, как в прошлом году была добавлена ​​опция OLED-дисплея, но различия должны проявиться, как только вы откроете гаджет и включите его. Dell заявляет, что в новом ноутбуке «удалены лишние декоративные элементы, улучшена отделка и материалы». Так что пользователь получает действительно качественный корпус из алюминия, при этом ноутбук сохраняет прочную конструкцию, а также прочную клавиатуру и трекпад, которые мы хвалили в 2020 году. Это очень интересный ноутбук, который предоставляет множество полезных функций и возможностей за вполне разумную цену, а это, скорее всего, понравится потенциальным покупателям.