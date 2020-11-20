Десктоп Huawei MateStation представлен официально

Компания Huawei выпустила свой первый настольный ПК MateStation B515, который сначала станет доступен для корпоративных организаций и лишь затем появится в открытой продаже. Новинку оснастили 8-литровым металлическим корпусом, 4- и 8-ядерными 7-нанометровыми ARM-процессорами Kunpeng 920 (D920S10) с тактовой частотой 2,6 ГГц, четырьмя слотами UDIMM для оперативной памяти DDR4-2400 (до 64 ГБ), поддержкой до шести дисков SATA 3.0 и двух SSD M.2, графикой AMD R7 Radeon 430, материнской платой со слотами PCIe 3.0 (по одному x16, x4 и x1), четырьмя портами USB 3.0 и четырьмя USB 2.0, а также двумя гигабитными портами Ethernet. В комплекте с ПК идет 23,8-дюймовый монитор с разрешением Full HD, 72% охватом цветовой палитры NTSC, контрастностью 1000: 1 и углом обзора 178°.