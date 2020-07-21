Десктоп MSI Creator P100X 10th получил 10-ядерный чип Intel Comet Lake

Компания MSI представила компактный настольный ПК Creator P100X 10th, который работает под управлением ОС Windows 10. Новинка характеризуется процессорами Intel Comet Lake вплоть до 10-ядерного Core i9-10900K с двадцатью потоками и тактовой частотой от 3,7 ГГц до 5,3 ГГц, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933, корпусом с размерами 131,85:372,20:408,88 мм, местом для двух 2,5-дюймовых накопителей и двух твердотельных модулей M.2 SSD с интерфейсом PCIe/SATA, видеокартами вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, модулями Intel Dual Band Wireless-AC и Bluetooth 5.1, сетевым контроллером Realtek 8125B, звуковым кодеком 7.1, блоком питания на 650 Вт с сертификацией 80 Plus Gold, а также интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, Thunderbolt 3, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.

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