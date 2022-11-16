Детские часы Garmin Bounce оценены в $150

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Bounce, которая предназначена для детей. При этом ценник новинка получила вполне себе взрослый – 150 долларов. Часы характеризуются 1,3-дюймовым экраном с разрешением 240:240 пикселей, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, размерами 42:42:12,6 мм, массой 37 граммов, временем автономной работы до двух дней, модулем GPS, модемом для сотовых сетей LTE, который подойдет для определения местоположения ребёнка, функцией оповещения, если ребёнок покинет заданную область, функцией отправки сообщения SOS, мониторингом физической активности и например, режимом плавания.