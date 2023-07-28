Детские часы Honor Choice Kids Watch 4G оценили в 5 тысяч рублей

В России стартовали продажи умных часов Honor Choice Kids Watch 4G, которые предназначены для детей. Новинка характеризуется 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240:240 пикселей, батареей ёмкостью 850 мАч, автономностью до 100 часов в режиме ожидания, поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения и видеозвонков, геолокацией с 8 инструментами позиционирования, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 2-Мп камерой, функцией прием звонков только от одобренных родителями номеров, поддержкой GPS, A-GPS, ГЛОНАСС и Wi-Fi, акселерометром, а также синей и розовой расцветками. Рекомендованная цена часов составляет 6 тысяч рублей, но первые покупатели смогут приобрести их со скидкой в 1 тысячу рублей.