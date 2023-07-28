Детские часы Honor Choice Kids Watch 4G оценили в 5 тысяч рублей

В России стартовали продажи умных часов Honor Choice Kids Watch 4G, которые предназначены для детей. Новинка характеризуется 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240:240 пикселей, батареей ёмкостью 850 мАч, автономностью до 100 часов в режиме ожидания, поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения и видеозвонков, геолокацией с 8 инструментами позиционирования, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 2-Мп камерой, функцией прием звонков только от одобренных родителями номеров, поддержкой GPS, A-GPS, ГЛОНАСС и Wi-Fi, акселерометром, а также синей и розовой расцветками. Рекомендованная цена часов составляет 6 тысяч рублей, но первые покупатели смогут приобрести их со скидкой в 1 тысячу рублей.

Redmi Watch 3 Active готовы к глобальному релизу…
На официальном сайте Xiaomi появились сведения об умных часах Redmi Watch 3 Active, которые являются глоб…
Apple Watch Series 9 могут получить совершенно уникальный ди…
Инсайдеры из профильных изданий заявляют, что Apple объявит о выходе новых Apple Watch Series 9 уже в это…
Часы Garmin Approach S70 оценены в 700 евро …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin Approach S70, которая получила версии на…
Часы Honor Watch 4 появились в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам умных часов Honor Watch 4, которые доступны в черной, золоти…
Часы G-Shock Mudman GW-9500 оценили в $380 …
Японская компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock Mudman GW-9500, которая по…
Pixel Watch откажутся от процессоров Samsung…
Всё, что компания Google требовала от первых умных часов Pixel Watch — не быть ужасными на момент релиза,…
Часы Garmin Epix 2 Pro выйдут в трех размерах…
Инсайдеры сообщают о намерении компании Garmin выпустить новые часы серии Epix Gen 2, которые получат наз…
Браслет Huawei Band 8 оценен в 3500 рублей …
Компания Huawei дала старт российским продажам умных часов Huawei Band 8, которые доступны в чёрной, роз…
Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFCОбзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC
Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIMОбзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM
Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +
Обзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеемОбзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеем
Обзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащениемОбзор Amazfit GTS 4. Изящные умные часы с продвинутым техническим оснащением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor