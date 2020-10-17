Детские умные часы Garmin Vivofit Jr.3 с темами Marvel и Disney Princess

Известный производитель часов Garmin выпустил новые умные часы под брендом Vivofit Jr.3, ориентированным на детей. Новинка является моделью третьего поколения в Vivofit jr. серии.

Одна из важных функций умных часов называется ICE, что означает "на случай чрезвычайной ситуации". Данная функция позволяет быстро получить доступ к контактной информации в экстренных случаях. Гладкий носимый телефон также оснащен синхронизированными режимами активности и играми, чтобы дети были заняты.

Также Vivofit Jr.3 поставляется с некоторыми функциями отслеживания фитнеса, такими как ежедневное отслеживание активности, счетчик сна и шагов, как и большинство других умных часов.

Часы доступны в нескольких ярких цветах, стилизованных под Digi Camo, Lilac Floral и Blue Stars. Умные часы также имеют несколько тем, таких как Marvel Iron Man, Marvel Black Panther, Disney Princess и Disney The Little Mermaid. Есть обои с изображением мультяшных героев. Все варианты цвета имеют цену 79,99 долларов США.