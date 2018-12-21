Детские умные часы Honor K2 Kids Smartwatch оснащены защитой IP67

Представлены детские умные часы Honor K2 Kids Smartwatch с 1,3 дюймовым экраном и разрешением 240 на 240 пикселей. Гаджет получил 4 Гбайт ОЗУ, защиту IP67, а также у них есть кнопка экстренного вызова, поддержка голосового управления, будильник, прогноз погоды, возможность просмотра SMS. За питание отвечает аккумулятор емкостью 660 мАч. Новинка может синхронизировать со смартфонами, которые работают под управлением Android 4.4 KitKat, iOS 9.0 и более новых версий этих операционных систем. О цене часов пока не сообщается, она будет объявлена 26 декабря, когда часы поступят в продажу.