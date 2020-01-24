Детские умные часы с различными функциями за 3990 рублей

Российский рынок пополнился недорогими детскими часами от компании Canyon. Они получили название Polly и были оценены в 3990 рублей. В линейке присутствуют три цвета: черный, розовый и голубой.

Гаджет ориентирован для детей младшего школьного и дошкольного возрастов, так как он: небольших размеров (сенсорный экран разрешением 240:240точек), довольно легкий, имеет защиту от воды IP68, слот для SIM-карты и кнопку SOS, для экстренного сообщения родителям, если вдруг их ребенок находится в опасности; при подключение часов к интернету, можно узнать где находится ребенок в определенный момент.