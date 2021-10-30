Диагональ на MacBook Pro будут программно уменьшать, чтобы скрыть вырез

MacBook Pro 2021 года от Apple прибыли со значительными изменениями в дизайне, поскольку они имеют новый дисплей с выемкой на передней панели. Но похоже, что эта выемка привела к тому, что пользователи столкнулись с проблемами с некоторыми приложениями на своем ноутбуке, что побудило компанию выпустить новый документ поддержки, в котором рассматриваются эти проблемы. Для тех, кто не знает, пользователи последнего MacBook Pro сталкивались со странным поведением некоторых приложений Mac, которые еще не были оптимизированы для отображения с вырезом в верхней части экрана. Таким образом, в то время как мощность новых чипов M1 Pro и M1 Max была хорошо принята, ноутбуки в целом предлагали довольно странный опыт. Но теперь гигант из Купертино выпустил новый документ поддержки, чтобы предложить обходной путь для этих проблем.

В недавно опубликованном документе поддержки компания выделила параметр «Масштабировать под размер встроенной камеры» для приложений. Этот параметр предотвращает неправильную работу приложений, которые не были оптимизированы для работы с вырезом на новом MacBook Pro. Правда, решение достаточно странное — если приложение не поддерживает вырез, то на дисплее просто уменьшается диагональ рабочей области — экран, фактически, делаю меньше, добавляя черные рамки по краям, дабы софт работал так, как должен. Согласитесь, это достаточно странное решение на самом деле, особенно если вы купили 14-дюймовую модель, которая и так предоставляет небольшой дисплей.