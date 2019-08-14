Дисплей Samsung Galaxy Note10+

По итогам исследования Samsung Galaxy Note 10 + получил максимальные оценки практически по всем тестовым параметрам, за исключением смещения синего цвета при угле обзора 30 градусов — этот показатель составил 4,5 JNCD. Итоговый результат — наивысший рейтинг A+ по версии DisplayMate.Эксперты назвали 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED-экран Galaxy Note 10 + «самым инновационным и производительным дисплеем для смартфонов из тех, что когда-либо тестировала лаборатория». Дисплей смартфона оценивался по двум десяткам параметров и получил наивысшие оценки в 13 номинациях. О стоимости новинки пока неизвестно.