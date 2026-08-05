REDMI K100 Pro показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi опубликовала изображения смартфона REDMI K100 Pro, который будет представлен уже 11 августа. Отметим крупный основной камеры с тремя модулями, акустику от BOSE, новую зеленую расцветку Firefly Chasing Light, для создания которой используется стеклянная тыльная панель и зеленый слой краски с люминесцентным материалом, на которой можно рисовать рисунки светом. Что до технических параметров, подтверждено наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая набирает более 4 миллионов баллов в популярном бенчмарке AnTuTu, выделенного ИИ-графического чипа, системы охлаждения 3D Loop Heat Pump, фирменного игрового движка и 6,59-дюймового экрана с кадровой частотой 185 Гц.