Прошивка One UI 9.0 скоро появится на Samsung Galaxy S25

Компания Samsung запустила бета-тестирование оболочки One UI 9.0 на флагманских смартфонах серии Galaxy S2 еще два месяца назад. Совсем скоро к актуальным флагманам присоединится прошлое поколение в лице серии Galaxy S25. По данным источников, на сервере Samsung была обнаружена первая внутренняя сборка One UI 9.0 для топового Galaxy S25 Ultra. Предполагается, что в самое ближайшее время корейские пользователи смартфонов Galaxy S25 смогут опробовать новую версию фирменной оболочки.

Напомним, что самой популярной моделью серии является именно Galaxy S25 Ultra. Она оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц, 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2, селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), титановым каркасом, корпусом толщиной 8,2 мм, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от пыли и воды согласно степени IP68.
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