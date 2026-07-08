Представлен пауэрбанк Belkin UltraCharge 10000mAh 45W

Компания Belkin объявила о выходе портативного аккумулятора UltraCharge 10000mAh 45W, который имеет ёмкость 10000 мАч. Новинка также характеризуется компактным корпусом с размерами 111:57,8:24,7 мм и массой 231 грамм, черной, синей и песочной расцветками, цифровым экраном на боковой грани для отображения уровня заряда аккумулятора, встроенным кабелем USB Type-C с передачей мощности 45 Вт, дополнительным разъемом USB Type-C с поддержкой 45-Вт зарядки и портом USB Type-A с выходной мощностью 18 Вт. Цена пауэрбанка на дебютном китайском рынке составит эквивалент 40 долларов.

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