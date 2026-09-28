HONOR Magic 9 Super Edition получил АКБ на 11000 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью Magic 9 Super Edition, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 11000 мАч. Новинка также получила 6,31-дюймовый OLED-экран с разрешением 2788:1280 точек, кадровой частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит, локальной пиковой яркостью 10000 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, корпусом толщиной 8,1 мм и массой 227 граммов, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, системой охлаждения с вентилятором, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (датчик Samsung S5KHP5 оптического размера 1/1,55 дюйма), 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширик), предустановленной прошивкой MagicOS 11 на базе ОС Android 17, поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC, стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K. Смартфон оценен в 600, 670 и 740 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ памяти.