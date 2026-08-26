Официально: Xiaomi 18 Pro выйдет в конце сентября

Глава компании Xiaomi Лэй Цзунь объявил, что релиз флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro состоится в конце следующего месяца. А в начале сентября будет представлен складной Xiaomi 18 Fold на фирменном процессоре Xring O3. Также осенью ожидается выход планшета Xiaomi Pad 9 Pro Max на той же однокристальной системе. Ранее сообщалось, что Xiaomi 18 Pro оснастят дополнительным дисплеем на задней панели, тыльной камерой с двумя модулями разрешением 200 Мп и топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, которую представят уже в середине сентября.