HONOR X6e с АКБ на 7500 мАч оценили в 170 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR X6e, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2. Новинку также оснастили 6,61-дюймовым экраном TFT LCD с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой MagicOS 10.0 на базе операционной системы Android 16, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от влаги и пыли IP64, прочностью корпуса в соответствии с сертификатами SGS 5-Star Premium Drop & Crush Resistance, 3,5-мм аудиогнездом и слотом для карты памяти microSD. Цена смартфона на дебютном малазийском рынке составила эквивалент 170 долларов.

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