Дисплей умных часов Apple Watch Series 9 мерцает

Сегодня появилась достаточно неприятная информация о том, что некоторые модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 сталкиваются с проблемами мерцания дисплея, когда включен режим Always-On display. Многие пользователи и журналисты заявили, что если у вас есть новые часы Apple Watch Ultra 2 или Apple Watch Series 9, есть вероятность, что дисплей на этих гаджетах будет мерцать, но проблема в том, что сейчас никто не может сказать в чём заключается недоработка. Сама компания Apple уже осведомлена о проблеме мерцания дисплея на новых моделях Apple Watch и исследует проблему в поисках её решения. Но при этом Apple не предоставила официальное заявление по этому вопросу, что немного огорчает и настораживает.

Дело в том, что когда проблема касалась исключительно софтверной части, то компания Apple сразу же сообщала все детали и обещала в будущем исправить проблему, но если вопрос аппаратный, то здесь уже просто выпуском апдейта не поможешь. И если проблема именно с дисплеем или контроллером дисплея, то придётся полностью заменять все дефектные устройства. Это очень неприятный момент, особенно если вы купили гаджет в «серую», так как теперь придётся весьма сложно отправлять гаджет в сертифицированный центр для анализа и ремонта или замены. Да и в целом продукция компании Apple выглядит очень странной в последнее время — смартфоны перегреваются, часы мерцают, планшеты просто не обновляются годами. За такие деньги хотелось бы качество более высокого уровня.