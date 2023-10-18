Дисплей умных часов Apple Watch Series 9 мерцает…

Дело в том, что когда проблема касалась исключительно софтверной части, то компания Apple сразу же сообщала все детали и обещала в будущем исправить проблему, но если вопрос аппаратный, то здесь уже просто выпуском апдейта не поможешь. И если проблема именно с дисплеем или контроллером дисплея, то придётся полностью заменять все дефектные устройства. Это очень неприятный момент, особенно если вы купили гаджет в «серую», так как теперь придётся весьма сложно отправлять гаджет в сертифицированный центр для анализа и ремонта или замены. Да и в целом продукция компании Apple выглядит очень странной в последнее время — смартфоны перегреваются, часы мерцают, планшеты просто не обновляются годами. За такие деньги хотелось бы качество более высокого уровня.