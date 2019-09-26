Дизайн OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекречен перед анонсом

2019-09-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7T Pro; [61]
Сетевые информаторы поделились качественными рендерами смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, которые будут представлены уже сегодня. Изображения подтверждают слухи о новом дизайне OnePlus 7T с круглой основной камерой, в то время как у OnePlus 7T Pro камера будет ориентирована вертикально. Смартфону OnePlus 7T прочат 6,55-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080, частотой обновления 90 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, топовый чипсет Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, тройную камеру с модулями на 48, 16 и 2 Мп, а также аккумулятор на 3800 мАч с быстрой зарядкой WARP Charge.


Комментарии и отзывы OnePlus 7T Pro
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