Дизайн Samsung Galaxy A27 полностью рассекречен

В сети появились изображениями смартфона Samsung Galaxy A27, который еще не был представлен официально. Рендеры демонстрируют грядущую новинку со всех сторон в цвете Awesome Mint. Также аппарат выйдет в черной, синей и светло-розовой расцветках корпуса.

Что касается технических параметров, смартфону приписывают наличие 6,7-дюймового дисплея с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, а тыльной камеры с главным модулем на 50 Мп и оптической стабилизацией, 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с максимальной частотой 2,4 ГГц, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 25-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8.5.
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