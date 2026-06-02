OnePlus Turbo 6X Pro получит ёмкий аккумулятор

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне OnePlus Turbo 6X Pro, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие плоского OLED-экрана производства Samsung с разрешением 1,5К, кадровой частотой 144 Гц и средствами защиты зрения, батареи ёмкостью минимум 8000 мАч, полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP69 и нескольких расцветок корпуса. По данным источника, в серию также войдет и базовая модель OnePlus Turbo 6X. Последнему приписывают наличие 6,7-дюймового ЖК-дисплея с частотой обновления 144 Гц. Вероятно, смартфоны будут отличаться и аппаратной основой.