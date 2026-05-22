Официально: Vivo Y600 Turbo готов к выходу

Компания Vivo объявила, что 25 мая в Китае будет представлен смартфон Y600 Turbo. По предварительным данным, аппарат оснастят 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K и кадровой частотой до 165 Гц, производительным 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500, ОЗУ стандарта LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 9020 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой с главным 50-Мп сенсором Sony LYT-600, селфи-камерой разрешением 16 Мп, а также предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6.

Напомним, что в апреле был выпущен Vivo Y600 Pro, который имеет в своем оснащении АКБ ёмкостью 10200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт, 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой стандарта HDR, 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300e, 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, систему жидкостного охлаждения VC, 50-Мп тыльную и 32-Мп селфи-камеры, стереодинамики, модул NFC, ИК-порт и защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.
