OPPO Reno16 F оценили в 25 тысяч рублей

На российском AliExpress стартовали продажи смартфонов OPPO Reno16, Oppo Reno16 F и Oppo Reno16 Pro, которые оценены от 33, от 25 и от 46 тысяч рублей соответственно. Глобальный релиз новинок состоялся всего несколько дней назад.

Напомним, что Reno 16 F имеет в своем оснащении восьмиядерную однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300-Energy с максимальной частотой 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2372:1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью 1400 нит в режиме HBM, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт.