Pixel 11 получит новый сотовый модем от MediaTek

Согласно новой информации от достаточно надёжных инсайдеров, мобильный процессор Tensor G6, который будет использоваться в смартфонах серии Google Pixel 11, станет первым мобильным чипом бренда, изготовленным по 2-нм техпроцессу TSMC. Таким образом Google может опередить Qualcomm со Snapdragon 8 Elite Gen 6, MediaTek с Dimensity 9600 и Apple с A20 Pro, хотя ранее поисковой гигант лидером в плане аппаратной составляющей никогда не выступал. С другой стороны, это выглядит вполне логично, поскольку устройства на базе этих процессоров ожидаются только в сентябре, тогда как Google уже официально подтвердила презентацию семейства Pixel 11 на 12 августа. Дополнительные подробности раскрыл документ Федеральной комиссии по связи США (FCC) для Pixel 11 Pro Fold.

Согласно опубликованным данным, Google действительно отказалась от модемов Samsung Exynos в своих новых смартфонах и перешла на решение MediaTek M90. Новый модем поддерживает скорость передачи данных в сетях 5G до 12 Гбит/сек, спутниковую связь и одновременную работу двух активных SIM-карт в сетях 5G. Переход на модем MediaTek может стать важным улучшением для будущих смартфонов Pixel. Владельцы предыдущих поколений устройств нередко жаловались на проблемы со связью и стабильностью подключения, которые связывали с использованием модемов Samsung. Поэтому новый модем потенциально способен заметно улучшить качество мобильной связи в линейке Pixel 11 и дать флагманскому смартфону конкурентное преимущество.
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