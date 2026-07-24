Представлен смартфон OPPO K15 с АКБ на 8000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью K15, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7360 SUPER с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G615. Новинку также оснастили 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, фирменным движком оптимизации производительности Tidal Engine, активной системой охлаждения с вентилятором и испарительной камерой на 4950 мм², 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек, кадровой частотой до от 60 до 120 Гц, пиковой яркостью до 1200 нит и частотой опроса сенсорного слоя до 240 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (двухосевая OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп с поддержкой автофокуса, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки SuperVOOC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, оптическим подэкранным дактилоскопом, корпусом толщиной 8,27 мм и 8,31 мм в зависимости от версии, а также матовой металлической рамкой. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 340 долларов.