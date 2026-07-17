Необычный смартфон HONOR Robot Phone готов к выходу

Компания HONOR объявила, что презентация смартфона Robot Phone состоится 18 июля на конференции WAIC 2026. Раскроют ли в этот день характеристики, не уточняется, но зато пользователи смогут оформить предзаказ. По предварительным данным, смартфон оснастят первой на рынке камерой-роботом с 200-Мп главным модулем, сверхширокоугольным и модулем с перископическим телеобъективом, 6,3-дюймовым дисплеем, топовой 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареей ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки.