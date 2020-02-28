Дизайн часов Apple Watch Series 6 изменен

По словам компании Apple панель экрана будет иметь microLED технологию. Она обеспечивать высокую энергоэффективность и до 48 часов автономной работы.

Часы будут иметь круглую форму. Умные часы обладает водонепроницаемым корпусом и беспроводными соединениями. Заводная головка была заменена на компактную кнопку. На периферии циферблата мы видим решетку динамика. Часы Apple Watch Series 6 будут оснащены множеством дополнительных функций. Компания планирует внедрить мониторинг сна.

Apple планирует выпустить умные часы Apple Watch Series 6 в сентябре 2020 года, скорее всего они выйдут вместе с новым iPhone.