Дизайн флагманского LG G8X

Размеры устройства, по заверению инсайдера, составляют 159,3 х 75,8 х 8,5 мм.Кнопка включения расположена на правой грани корпуса, на левой разместятся клавиши регулировки громкости и кнопка активации голосового ассистента Google. На верхней грани аппарата находится слот для SIM-карт, на нижней — решетка динамика, порт USB Type-C и 3,5-мм выход для наушников. Ещё один динамик присутствует и в верхней части фронтальной панели — ожидается, что новинка не получит поддержку технологии Crystal Sound OLED.По данным источника, аппарат получит 6,2-дюймовый дисплей с небольшим каплевидным вырезом для селфи-модуля и встроенным сканером отпечатков пальцев. Как и G8 ThinQ, смартфон оснастят стеклянной задней крышкой и двойной основной камерой с горизонтальным модулем, рядом с которым размещена вспышка и вспомогательный датчик. Детальные характеристики устройства неизвестны: предположительно новинка будет построена на базе процессора Snapdragon 855 или 855 Plus.О стоимости новинки пока неизвестно.