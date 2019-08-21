Дизайн телевизора Redmi

В комментариях к публикации отметился и глава Xiaomi Лэй Цзюнь — на вопрос пользователя социальной сети Weibo, будет ли в день анонса Redmi TV представлен и смартфон Redmi Note 8, он ответил смайликом с поднятыми вверх большими пальцами.Телевизор также будет поддерживать технологии объемного звучания Dolby и DTS и комплектоваться Bluetooth-пультом Voice Remote. За смарт-функции устройства отвечает фирменная программная оболочка Patchwall UI.70-дюймовый умный телевизор Redmi TV с кодовым номером L70M5 уже прошёл сертификацию в Китае, и сегодня производитель опубликовал первое официальное изображение будущей новинки с минимальными рамками. Компания подтвердила, что модель получит 4К-дисплей с поддержкой стандарта HDR.О стоимости новинки пока неизвестно.