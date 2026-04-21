Дизайнерские телевизоры TCL A400 Pro выпустили в России

Компания TCL выпустила в России серию телевизоров TCL A400 Pro, в которую вошли модели с диагональю 32, 43, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Две младшие модели основаны на QLED-панелях с разрешением 1920:1080 и 3840:2160 пикселей соответственно, кадровой частотой 60 Гц, отображением до 1,07 млрд цветовых оттенков и 93% покрытием цветовой палитры DCI-P3. Старшие модели характеризуются матрицами QD-Mini LED с тем же разрешением и цветовым охватом, пиковой яркостью 700 нит, матовым антибликовым покрытием, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, частотой обновления изображения 144 Гц, технологией VRR с диапазоном с частотой до 288 Гц (DLG), поддержкой FreeSync Premium Pro для плавного игрового процесса, двумя 10-Вт динамиками Onkyo с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X, предустановленной операционной системой Google TV, поддержкой AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi, а также тонким корпусом в стиле рамки картины. Цена младшей модели составляет 33 тысячи рублей, а старшей – 220 тысяч рублей.