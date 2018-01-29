Для Apple Watch выпущен Jailbreak

Разработчик с ником PsychoTea выпустил утилиту, предназначенную для взлома Apple Watch. Она называется OverCl0ck, использует эксплойт v0rtex и совместима с watchOS 3.

В настоящее время джейлбрейк OverCl0ck находится на ранней стадии развития, поэтому его возможности сильно ограничены. Более того, проект ориентирован не на обычных пользователей, а на разработчиков, которым могут быть интересны скрытые возможности часов Apple. Исходный код OverCl0ck выложен на Github, любой разработчик можно скачать его и попробовать создать какое-нибудь приложение.

PsychoTea утверждает, что его джейлбрейк окажется востребован, он создаст утилиту, с помощью которой можно будет скачивать устанавливать на часы различные твики (что-то вроде Cydia, но меньшего масштаба).