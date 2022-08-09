Доходы NVIDIA на рынке видеокарт упали на 44%

Компания-разработчик чипов NVIDIA сегодня опубликовала предварительный отчет о доходах за второй финансовый квартал, результаты которого свидетельствуют о значительном падении доходов по сравнению с прогнозом компании на второй квартал. NVIDIA является одной из последних компаний, опубликовавших свои результаты в сезоне отчетности, и отчет помогает избежать серьезных потрясений для доверия инвесторов и фондового рынка на фоне плохих результатов, которые также преследовали корпорацию Intel в ее последнем квартале. NVIDIA сообщила, что во втором квартале предварительная выручка фирмы составляет 6,7 миллиарда долларов, что ниже ориентировочной метрики на 1,4 миллиарда долларов, и она возложила вину за плохие показатели на свой игровой сегмент.

В своем отчете о доходах NVIDIA делит свои доходы на пять сегментов: игровой сегмент, связанный с графическими процессорами (GPU), и сегмент центров обработки данных, ориентированный на крупномасштабные корпоративные и другие сегменты, которые являются движущей силой чистых продаж. Резкое сокращение любого из них существенно влияет на балансовый отчет, и это относится ко второму кварталу. Разработчик чипов отметил, что в течение квартала, закончившегося в июле, подразделением Gaming продемонстрировало значительное последовательное падение на 44% и столь же значительное годовое падение на 33%, а ее доход составил 2,04 миллиарда долларов. Вероятно, самое время выпускать новые видеокарты.