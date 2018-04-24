Долгоиграющий смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M1) оценен в $165

Как и было обещано, компания ASUS представила смартфон ZenFone Max Pro (M1), главной особенностью которого стал аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Новинку также оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+5 Мп или 16+5 Мп, фронтальной камерой на 8 или 16 Мп, двумя слотами под SIM-карты и одним под карты памяти microSD, а также чистой ОС Android 8.1 Oreo без фирменной оболочки. Цена самой доступной модификации составит 165 долларов, а самой продвинутой – 225 долларов.